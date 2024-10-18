Вест Хэм хочет приобрести обидчика сборной Англии в Лиге наций

"Вест Хэм" в этом сезоне имеет проблемы в атакующем звене. На фоне растущего беспокойства относительно состояния здоровья и формы Никласа Фюллькруга, команда Лопетеги все еще нуждается в нападающем и продолжает изучать варианты. Кроме того, будущее Майкла Антонио и Дэнни Ингса остается под вопросом, поскольку оба нападающих, вероятно, уйдут в конце сезона, когда истекут их контракты.

Как сообщает Football Insider, лондонцы будут пытаться зимой приобрести форварда "Бенфики" Вангелиса Павлидиса. "Вест Хэм" уже давно следит за 25-летним греком, а его победный дубль в ворота англичан в Лиге наций еще больше склоняет Хулена Лопетеги к подписанию этого игрока. Впрочем, ожидается, что "Бенфика" потребует за нападающего большие деньги и переговоры могут оказаться тяжелыми для "молотобойцев". По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 25 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Вангелис Павлидис провел 9 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.