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Талантливый полузащитник Челси может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно

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Талантливый полузащитник Челси может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно

Getty Images / Global Images Ukraine

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Талантливый 21-летний итальянский полузащитник "Челси" Чезаре Казадеи может попытаться покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

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Летом Казадеи отказался покидать "Челси" на правах аренды в надежде пробиться в основную команду Энцо Марески, но он не сыграл ни одного матча за «синих» в АПЛ.

Главный тренер молодежной сборной Италии Кармине Нунциата призвал Казадеи покинуть «Челси» в ближайшее трансферное окно, если он не будет получать регулярную игровую практику.

"В прошлом году Чезаре великолепно провел первую половину сезона с "Лестером", а затем его отозвали из аренды и он мало играл за "Челси". Я посоветовал ему посмотреть, какая будет ситуация до января, а затем надо искать другие варианты", — цитирует Кармине TEAMtalk.

Летом 2022 года Чезаре Казадеи переехал в Англию из миланского "Интера" за 20 миллионов евро, однако дебютировал в составе "синих" лишь в январе этого года после аренд в "Рединг" и "Лестер", которым тогда руководил нынешний наставник "Челси" Энцо Мареска.

В этом сезоне Казадеи сыграл лишь в двух матчах за клуб, выходя в старте на матч 1/16 финала Кубка лиги против "Барроу" (5:0) и матч против "Гента" (4:2) в Лиге конференций.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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