Тен Хаг - о слухах относительно своего будущего в Манчестер Юнайтед: Мы все в клубе на одной волне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о своем будущем в команде.

"Мы все в клубе на одной волне, я в этом уверен. команде все спокойно. Конечно, мы обсуждаем, где мы сейчас находимся, и позицию, но мы придерживаемся плана", - сказал специалист.