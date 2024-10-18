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Тен Хаг - о слухах относительно своего будущего в Манчестер Юнайтед: Мы все в клубе на одной волне
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о своем будущем в команде.
"Мы все в клубе на одной волне, я в этом уверен. команде все спокойно. Конечно, мы обсуждаем, где мы сейчас находимся, и позицию, но мы придерживаемся плана", - сказал специалист.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" сейчас занимает четырнадцатое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, имея 8 очков.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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