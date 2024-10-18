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Экс-форвард сборной Англии назвал идеального тренера для Вест Хэма

Англия

Он является идеальным кандидатом

Экс-форвард сборной Англии назвал идеального тренера для Вест Хэма

Getty Images/Global Images Ukraine

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Хулен Лопетеги в "Вест Хэме" испытывает серьезное давление, поскольку команда не радует своими последними результатами. Бывший нападающий сборной Англии считает, что клубу нужен другой менеджер.

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Экс-форвард сборной Англии Даррен Бент считает менеджера "Брентфорда" Томаса Франка идеальным кандидатом на пост главного тренера "Вест Хэма", в качестве замены нынешнему наставнику "молотобойцев".

Бент предположил, что 51-летний Томас Франк уже готов выйти на новый уровень, поскольку им серьезно интересуется руководство "Манчестер Юнайтед" на случай увольнения Эрика тен Хага. Однако неизвестно, сможет ли наставник "Брентфорда" навести порядок в раздевалке "МЮ", поэтому он считает, что "Вест Хэм" должен стать идеальным местом для Франка в качестве следующего шага.

Напомним, что "Брентфорд" под руководством Томаса Франка впервые в истории вышел в АПЛ. Сейчас "пчелы" находятся на 11 месте в чемпионате Англии, набрав 10 очков в первых семи турах.

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Брентфорд (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Томас Франк
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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