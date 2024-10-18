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Арсеналу предложили подписать звездного нападающего за 70 миллионов фунтов стерлингов

Англия

Игрок не входит в планы клуба

Арсеналу предложили подписать звездного нападающего за 70 миллионов фунтов стерлингов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Известно, что "Арсеналу" предложили подписать звездного нападающего "ПСЖ" за 70 миллионов фунтов стерлингов.

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"Арсенал" все еще ищет центрального нападающего. В их списке сейчас есть Беньямин Шешко, Виктор Дьокереш и Александер Исак, которым искренне восхищается Микель Артета. Существует ощущение, что зимой они будут готовы вновь выйти на трансферный рынок. К счастью, у Микеля Артеты уже есть один вариант, который недавно предложили клубу.

"Пари Сен-Жермен" предложили "Арсеналу" своего 25-летнего нападающего Рандаля Коло Муани. Его также предложили и другим топ-клубам АПЛ. Парижане оценивают своего игрока в 70 миллионов фунтов стерлингов.

Коло Муани не является стабильным игроком основы в команде Луиса Энрике. В этом сезоне французский нападающий отметился двумя голами, проведя на поле 366 минут в 9 матчах во всех турнирах.

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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
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