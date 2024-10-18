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Тренера и хавбека Ноттингема Фореста дисквалифицировали и оштрафовали

Англия

Все из-за инцидента, который произошел во время матча против Брайтона

Тренера и хавбека Ноттингема Фореста дисквалифицировали и оштрафовали

Фото: Premier League/Автор - невідомий

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Тренер "Ноттингема Фореста" Нуну Эшпириту Санту и полузащитник команды Морган Гиббс-Уайт дисквалифицированы за инцидент, произошедший во время матча против "Брайтона" в прошлом месяце.

Санту будет отстранен от тренерской работы на три матча и оштрафован на 55 000 фунтов стерлингов. ФА утверждает, что специалист вел себя неподобающим образом и использовал оскорбительную лексику в адрес арбитра.

Гиббс-Уайт дисквалифицирован на одну игру. Полузащитник был оштрафован на 20 000 фунтов стерлингов за неспортивное поведение и оскорбительные высказывания в адрес четвертого судьи.

Менеджер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер также был оштрафован на 8 000 фунтов стерлингов за неподобающее поведение, но избежал дисквалификации.

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Ноттингем Форест Брайтон энд Хоув Альбион Нуну Эшпириту Санту Фабиан Хюрцелер
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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