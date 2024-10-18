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Слот: АПЛ нужно подумать о том, чтобы прекратить назначать матчи в 12 часов дня

Англия

Арне выразил свое недовольство плотным игровым графиком

Слот: АПЛ нужно подумать о том, чтобы прекратить назначать матчи в 12 часов дня

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот выразил свое недовольство плотным игровым графиком в АПЛ. В частности, специалист обратил внимание на утренние матчи.

"АПЛ нужно подумать о том, чтобы прекратить назначать матчи на 12:30 в субботу. Если в среду мы играем в Лиге Чемпионов, то у нас остается только два дня до следующего поединка. Из-за этого игроки получают травмы.

Мне трудно взять и поменять всех 11 футболистов, которые играли в предыдущем матче. Здесь все говорят, что у нас много игроков. Но ты не можешь ожидать, что твой вратарь получит неприятную травму", - сказал специалист.

Напомним, что 20 октября "Ливерпуль" сыграет против "Челси" в рамках восьмого тура АПЛ. Старт - в 18:30 по киевскому времени.

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АПЛ Ливерпуль Арне Слот
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Источник:
The Independent
Опубликовал: Екатерина Власова
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