Слот: АПЛ нужно подумать о том, чтобы прекратить назначать матчи в 12 часов дня

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот выразил свое недовольство плотным игровым графиком в АПЛ. В частности, специалист обратил внимание на утренние матчи.

"АПЛ нужно подумать о том, чтобы прекратить назначать матчи на 12:30 в субботу. Если в среду мы играем в Лиге Чемпионов, то у нас остается только два дня до следующего поединка. Из-за этого игроки получают травмы.

Мне трудно взять и поменять всех 11 футболистов, которые играли в предыдущем матче. Здесь все говорят, что у нас много игроков. Но ты не можешь ожидать, что твой вратарь получит неприятную травму", - сказал специалист.