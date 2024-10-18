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"Я всегда стараюсь изменить игру". Джокер Арсенала рассказал о своем влиянии на игру команды

Англия

Всегда внимателен и наблюдателен

"Я всегда стараюсь изменить игру". Джокер Арсенала рассказал о своем влиянии на игру команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Леандро Троссар оказался в "Арсенале" в январе 2023 года, перейдя из "Брайтона" за 24 миллиона евро. С тех пор он забил 6 голов в АПЛ после выхода на замену.

"Я всегда стараюсь менять игру, быть влиятельным и помогать команде забивать голы, рисковать, чтобы добыть три очка", — говорит Леандро.

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"Я слежу за тем, как меняется игра. Первая и вторая половина игры немного отличаются, потому что игроки устают, но я стараюсь определять слабые места у команды-соперника, чтобы потом использовать свои сильные стороны против них".

"Именно для этого ты выходишь на поле, слышишь, как люди поют твое имя, и если ты можешь порадовать болельщиков, забивая голы, это идеальный матч. Я очень благодарен фанатам за то, что они скандируют мое имя на стадионе. Надеюсь, это продлится еще очень долго".

Напомним, что в этом сезоне Леандро Троссар выходил на поле в 9 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав одну голевую передачу.

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Арсенал (Лондон) Леандро Троссард
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Источник:
Сайт Арсенала
Опубликовал: Андрей Журба
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