"Я всегда стараюсь изменить игру". Джокер Арсенала рассказал о своем влиянии на игру команды

Леандро Троссар оказался в "Арсенале" в январе 2023 года, перейдя из "Брайтона" за 24 миллиона евро. С тех пор он забил 6 голов в АПЛ после выхода на замену.

"Я всегда стараюсь менять игру, быть влиятельным и помогать команде забивать голы, рисковать, чтобы добыть три очка", — говорит Леандро.

"Я слежу за тем, как меняется игра. Первая и вторая половина игры немного отличаются, потому что игроки устают, но я стараюсь определять слабые места у команды-соперника, чтобы потом использовать свои сильные стороны против них".

"Именно для этого ты выходишь на поле, слышишь, как люди поют твое имя, и если ты можешь порадовать болельщиков, забивая голы, это идеальный матч. Я очень благодарен фанатам за то, что они скандируют мое имя на стадионе. Надеюсь, это продлится еще очень долго".

Напомним, что в этом сезоне Леандро Троссар выходил на поле в 9 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав одну голевую передачу.