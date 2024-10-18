Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я всегда стараюсь изменить игру". Джокер Арсенала рассказал о своем влиянии на игру команды
Всегда внимателен и наблюдателен
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Леандро Троссар оказался в "Арсенале" в январе 2023 года, перейдя из "Брайтона" за 24 миллиона евро. С тех пор он забил 6 голов в АПЛ после выхода на замену.
"Я всегда стараюсь менять игру, быть влиятельным и помогать команде забивать голы, рисковать, чтобы добыть три очка", — говорит Леандро.
"Я слежу за тем, как меняется игра. Первая и вторая половина игры немного отличаются, потому что игроки устают, но я стараюсь определять слабые места у команды-соперника, чтобы потом использовать свои сильные стороны против них".
"Именно для этого ты выходишь на поле, слышишь, как люди поют твое имя, и если ты можешь порадовать болельщиков, забивая голы, это идеальный матч. Я очень благодарен фанатам за то, что они скандируют мое имя на стадионе. Надеюсь, это продлится еще очень долго".
Напомним, что в этом сезоне Леандро Троссар выходил на поле в 9 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав одну голевую передачу.
Популярное сейчас
- Одноклубник Яремчука в Олимпиакосе хочет играть за сборную Украины
- Килиан, какой к черту Стокгольм?! Мбаппе приносит Реалу лишь проблемы, а не новое качество игры
- Игрок Шахтера узнал, что он не является отцом своего ребенка
- Мудрик едет на Энфилд, чемпион Италии – в гости к Довбику. Расписание футбола на 14 – 20 октября
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции