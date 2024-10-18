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Эмери - о назначении Тухеля наставником сборной Англии: Он замечательный специалист
Унаи ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера национальной команды.
"Я могу говорить о нем только как о тренере. Он замечательный специалист. Томас имеет опыт работы в разных странах и он выиграл Лигу чемпионов", - сказал Унаи.
Напомним, что 16 октября Федерация футбола Англии объявила о назначении Томаса Тухеля на должность главного тренера сборной.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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