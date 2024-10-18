Эмери - о назначении Тухеля наставником сборной Англии: Он замечательный специалист

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера национальной команды.

"Я могу говорить о нем только как о тренере. Он замечательный специалист. Томас имеет опыт работы в разных странах и он выиграл Лигу чемпионов", - сказал Унаи.