  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эмери - о назначении Тухеля наставником сборной Англии: Он замечательный специалист
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эмери - о назначении Тухеля наставником сборной Англии: Он замечательный специалист

Англия

Унаи ответил на вопросы журналистов

Эмери - о назначении Тухеля наставником сборной Англии: Он замечательный специалист

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера национальной команды.

"Я могу говорить о нем только как о тренере. Он замечательный специалист. Томас имеет опыт работы в разных странах и он выиграл Лигу чемпионов", - сказал Унаи.

Напомним, что 16 октября Федерация футбола Англии объявила о назначении Томаса Тухеля на должность главного тренера сборной.

Читайте такжеВест Хэм хочет приобрести обидчика сборной Англии в Лиге наций
По теме
yellow-arrow
Борнмут – Арсенал. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ на 19.10.2024
yellow-arrow
Тренер Челси - о Санчо: Он особенный игрок
yellow-arrow
Тоттенхэм – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Англия Унаи Эмери Томас Тухель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости