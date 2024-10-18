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ФА запретила владельцу Ноттингем Форест посещать матчи своей команды

Англия

Запрет будет действовать на несколько матчей

ФА запретила владельцу Ноттингем Форест посещать матчи своей команды

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Richard Heathcote

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После того, как появилась новость о дисквалификации главного тренера "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту и полузащитника "лесников" Моргана Гиббс-Вайта, ФА запретила владельцу клуба посещать матчи своей команды.

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Владелец "Ноттингем Форест" Эвангелос Маринакис получил запрет на посещение пяти следующих домашних матчей своей команды после того, как его обвинили в неподобающем поведении после матча против "Фулхэма" (0:1) на "Сити Граунд" в конце сентября.

Маринакиса обвинили в некорректном поведении в тоннеле стадиона после минимальной победы "Фулхэма" на "Сити Граунд" 28 сентября со счетом 1:0. "Дачники" одержали победу благодаря реализованному пенальти Раулем Хименесом, который был назначен после того, как рефери Джошу Смиту приказали пересмотреть видеоповтор.

Этот запрет начинает действовать с того же дня, когда тренера "Ноттингема" Нуну Эшпириту Санту дисквалифицировали на три матча за его поведение во время игры против "Брайтона" (2:2) в прошлом месяце.

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Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту Евангелос Маринакис
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
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