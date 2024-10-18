"Я удивлен". Тренер Ноттингем Форест высказался о своей дисквалификации

Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал трехматчевую дисквалификацию за инцидент во время матча против "Брайтона".

"Я удивлен, но мы ничего не можем сделать. Не мне судить, моя работа - двигаться вперед и убедиться, что тренерский штаб готов помочь команде.

У нас было слушание, все прошло нормально. Решение о санкции принято. Поехали", - сказал Санту.