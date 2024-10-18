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"Я удивлен". Тренер Ноттингем Форест высказался о своей дисквалификации

Англия

Специалист прокомментировал ситуацию

"Я удивлен". Тренер Ноттингем Форест высказался о своей дисквалификации

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал трехматчевую дисквалификацию за инцидент во время матча против "Брайтона".

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"Я удивлен, но мы ничего не можем сделать. Не мне судить, моя работа - двигаться вперед и убедиться, что тренерский штаб готов помочь команде.

У нас было слушание, все прошло нормально. Решение о санкции принято. Поехали", - сказал Санту.

Напомним, что 25 октября "Ноттингем Форест" сыграет против "Лестер Сити". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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