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"Я удивлен". Тренер Ноттингем Форест высказался о своей дисквалификации
Специалист прокомментировал ситуацию
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал трехматчевую дисквалификацию за инцидент во время матча против "Брайтона".
"Я удивлен, но мы ничего не можем сделать. Не мне судить, моя работа - двигаться вперед и убедиться, что тренерский штаб готов помочь команде.
У нас было слушание, все прошло нормально. Решение о санкции принято. Поехали", - сказал Санту.
Напомним, что 25 октября "Ноттингем Форест" сыграет против "Лестер Сити". Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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