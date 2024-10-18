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Звездный одноклубник Зинченко сообщил о помолвке со своей партнершей

Англия

Украинец отреагировал на новость

Звездный одноклубник Зинченко сообщил о помолвке со своей партнершей

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный одноклубник Александра Зинченко недавно сообщил о помолвке со своей партнершей.

Основной вратарь "Арсенала" Давид Рая сделал предложение своей партнерше Татьяне Тробул. Девушка ответила согласием. Об этом пара сообщила у себя в соцсетях.

Александр Зинченко уже успел поздравить своего одноклубника.

Звездный одноклубник Зинченко сообщил о помолвке со своей партнершей - изображение 1

О личной жизни партнерши Давида Раи почти ничего неизвестно, но она всегда рядом с ним на всех матчах «Арсенала» и сборной Испании.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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