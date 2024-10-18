Звездный одноклубник Зинченко сообщил о помолвке со своей партнершей

Звездный одноклубник Александра Зинченко недавно сообщил о помолвке со своей партнершей.

Основной вратарь "Арсенала" Давид Рая сделал предложение своей партнерше Татьяне Тробул. Девушка ответила согласием. Об этом пара сообщила у себя в соцсетях.

Александр Зинченко уже успел поздравить своего одноклубника.

О личной жизни партнерши Давида Раи почти ничего неизвестно, но она всегда рядом с ним на всех матчах «Арсенала» и сборной Испании.