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Конкурент Зинченко в Арсенале будет отсутствовать длительный период

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Микель Артета подтвердил информацию

Конкурент Зинченко в Арсенале будет отсутствовать длительный период

Фото: arsenal.com

Новина українською

Конкурент Александра Зинченко в "Арсенале" 25-летний Такехиро Томиясу будет отсутствовать длительный период из-за травмы колена. Об этом сообщил Микель Артета на пресс-конференции перед матчем с "Борнмутом".

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"Мы еще не знаем, был ли это рецидив. Надеюсь, это не похоже на серьезную травму, но мы должны следить за ним и контролировать его нагрузки".

"Он нам очень нужен, он невероятный игрок. Томиясу всегда предан футболу, сейчас он нуждается в нашей поддержке, и, надеюсь, что с ним все будет хорошо", — сообщил Микель Артета.

Также отметим, что по словам Микеля Артеты, Александр Зинченко очень близок к своему возвращению на поле.

В этом сезоне Такехиро Томиясу лишь однажды вышел на поле в матче за "Арсенал" в АПЛ, проведя 6 минут в поединке "Саутгемптона" (3:1) перед октябрьским международным перерывом.

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Источник:
Сайт Арсенала
Опубликовал: Андрей Журба
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