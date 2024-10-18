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Тренер Челси - о Санчо: Он особенный игрок

Англия

Мареска рассказал об игроке команды

Тренер Челси - о Санчо: Он особенный игрок

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Энцо Мареска, главный тренер "Челси", высказался о левом вингере команды Джейдоне Санчо.

"Джейдон в порядке. Единственное, что ему нужно - продолжать так же, упорно работать. Как я уже говорил много раз, он точно поможет нам, потому что мы действительно верим, что он особенный игрок.

Но единственный способ подтвердить это - упорно работать", - сказал специалист.

Санчо - игрок "Манчестер Юнайтед", но в сезоне 2024/25 футболист выступает за "синих" на правах аренды.

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Энцо Мареска Джейдон Санчо Челси
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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