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Тренер Челси - о Санчо: Он особенный игрок
Мареска рассказал об игроке команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Энцо Мареска, главный тренер "Челси", высказался о левом вингере команды Джейдоне Санчо.
"Джейдон в порядке. Единственное, что ему нужно - продолжать так же, упорно работать. Как я уже говорил много раз, он точно поможет нам, потому что мы действительно верим, что он особенный игрок.
Но единственный способ подтвердить это - упорно работать", - сказал специалист.
Санчо - игрок "Манчестер Юнайтед", но в сезоне 2024/25 футболист выступает за "синих" на правах аренды.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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