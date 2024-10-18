Тренер Челси - о Санчо: Он особенный игрок

Энцо Мареска, главный тренер "Челси", высказался о левом вингере команды Джейдоне Санчо.

"Джейдон в порядке. Единственное, что ему нужно - продолжать так же, упорно работать. Как я уже говорил много раз, он точно поможет нам, потому что мы действительно верим, что он особенный игрок.

Но единственный способ подтвердить это - упорно работать", - сказал специалист.