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Тоттенхэм – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Лопетеги продолжает поиски правильного рецепта

Тоттенхэм – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Вест Хэма" пришел в клуб с большим ожиданиями и неплохим имеющимся составом. Пока все складывается не очень удачно, от чего давление нарастает, а вопросов к Лопетеги не становится меньше.

Следующий матч против "Тоттенхэма" становится очередным испытанием для наставника "молотобойцев" и его подопечных. Готовы ли они к этому?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 19 октября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Вест Хэм"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Назар Черковский
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