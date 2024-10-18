Тоттенхэм – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Главный тренер "Вест Хэма" пришел в клуб с большим ожиданиями и неплохим имеющимся составом. Пока все складывается не очень удачно, от чего давление нарастает, а вопросов к Лопетеги не становится меньше.

Следующий матч против "Тоттенхэма" становится очередным испытанием для наставника "молотобойцев" и его подопечных. Готовы ли они к этому?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 19 октября.

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