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Тоттенхэм – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Анге Постекоглу в поисках стабильности
Getty Images / Global Images Ukraine
После позора против "Брайтона" в прошлом туре команда Постекоглу готовится показывать свою реакцию. С тех пор игроки успели отправиться в сборные, вернуться и немного перезагрузиться, по крайней мере психологически.
Хватит ли им спортивной злости, чтобы уверенно обыграть "Вест Хэм" и вернуть расположение собственных болельщиков?
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 19 октября.
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Английская Премьер-лига. 8-й тур.
19 октября. 14:30. Лондон. «Тоттенхэм Стэдиум»
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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