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Тоттенхэм – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Анге Постекоглу в поисках стабильности

Тоттенхэм – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После позора против "Брайтона" в прошлом туре команда Постекоглу готовится показывать свою реакцию. С тех пор игроки успели отправиться в сборные, вернуться и немного перезагрузиться, по крайней мере психологически.

Хватит ли им спортивной злости, чтобы уверенно обыграть "Вест Хэм" и вернуть расположение собственных болельщиков?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 19 октября.

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Английская Премьер-лига. 8-й тур.

19 октября. 14:30. Лондон. «Тоттенхэм Стэдиум»

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Вест Хэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Хулен Лопетеги Анге Постекоглу Вест Хэм Юнайтед (Лондон) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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