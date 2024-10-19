Тоттенхэм – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После позора против "Брайтона" в прошлом туре команда Постекоглу готовится показывать свою реакцию. С тех пор игроки успели отправиться в сборные, вернуться и немного перезагрузиться, по крайней мере психологически.

Хватит ли им спортивной злости, чтобы уверенно обыграть "Вест Хэм" и вернуть расположение собственных болельщиков?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 19 октября.

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Английская Премьер-лига. 8-й тур.

19 октября. 14:30. Лондон. «Тоттенхэм Стэдиум»

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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