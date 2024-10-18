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"Мы должны были иметь больше очков". Тренер Забарного высказался о старте команды в Премьер-Лиге
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R. Hipolito/Europa Press
Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола поделился своими мыслями о старте команды в этом сезоне Премьер-лиги.
"Если посмотреть на статистику, то, наверное, мы должны были иметь больше очков. Самая большая ошибка, которую мы сделали, - это игра против "Лестера", которую мы проиграли. Другие результаты более-менее логичны, но мы должны отыграть те три очка, которые мы там потеряли.
У нас три игры подряд против команд, выступающих в Лиге чемпионов, поэтому мы должны вернуть эти очки тяжелым способом", - сказал Ираола.
"Борнмут" сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Андони имеют 8 очков.
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