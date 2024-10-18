"Мы должны были иметь больше очков". Тренер Забарного высказался о старте команды в Премьер-Лиге

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола поделился своими мыслями о старте команды в этом сезоне Премьер-лиги.

"Если посмотреть на статистику, то, наверное, мы должны были иметь больше очков. Самая большая ошибка, которую мы сделали, - это игра против "Лестера", которую мы проиграли. Другие результаты более-менее логичны, но мы должны отыграть те три очка, которые мы там потеряли.

У нас три игры подряд против команд, выступающих в Лиге чемпионов, поэтому мы должны вернуть эти очки тяжелым способом", - сказал Ираола.