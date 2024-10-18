Борнмут – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Несмотря на травму ключевого исполнителя в лице Эдегора, команда Артеты продолжает идти уверенно по чемпионату и следующим испытанием для них станет выезд в "Борнмут".

Найдут ли "вишни" хоть какие-нибудь аргументы в свою пользу и смогут ли остановить эту машину? Узнаем совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 19 октября.

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