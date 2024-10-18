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Борнмут – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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Артета продолжит победную серию?

Борнмут – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Несмотря на травму ключевого исполнителя в лице Эдегора, команда Артеты продолжает идти уверенно по чемпионату и следующим испытанием для них станет выезд в "Борнмут".

Найдут ли "вишни" хоть какие-нибудь аргументы в свою пользу и смогут ли остановить эту машину? Узнаем совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 19 октября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports за подпиской.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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