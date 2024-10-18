Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Борнмут – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Артета продолжит победную серию?
Getty Images / Global Images Ukraine
Несмотря на травму ключевого исполнителя в лице Эдегора, команда Артеты продолжает идти уверенно по чемпионату и следующим испытанием для них станет выезд в "Борнмут".
Найдут ли "вишни" хоть какие-нибудь аргументы в свою пользу и смогут ли остановить эту машину? Узнаем совсем скоро.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 19 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports за подпиской.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Очередной скандал. Судья отменил гол Колоса Шахтеру на 90+3 минуте
- УПЛ. Колос - Шахтер 0:1. Два автогола, один - незасчитанный
- Килиан, какой к черту Стокгольм?! Мбаппе приносит Реалу лишь проблемы, а не новое качество игры
- Мудрик едет на Энфилд, чемпион Италии – в гости к Довбику. Расписание футбола на 14 – 20 октября
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса