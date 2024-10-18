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Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Тен Хаг все еще наставник «красных дьяволов»

Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Фигура главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага активно обсуждалась всей Англией во время прошлого международного перерыва. 5 матчей без побед, невероятное давление и отсутствие прогресса, но голландец все еще во главе команды.

Следующим испытанием станет "Брентфорд" под руководством Томаса Франка. Что мы увидим там? Очередной позор, или первый матч на пути к улучшению ситуации?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 19 октября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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