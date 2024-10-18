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Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Тен Хаг все еще наставник «красных дьяволов»
Getty Images / Global Images Ukraine
Фигура главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага активно обсуждалась всей Англией во время прошлого международного перерыва. 5 матчей без побед, невероятное давление и отсутствие прогресса, но голландец все еще во главе команды.
Следующим испытанием станет "Брентфорд" под руководством Томаса Франка. Что мы увидим там? Очередной позор, или первый матч на пути к улучшению ситуации?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 19 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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