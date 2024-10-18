Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фигура главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага активно обсуждалась всей Англией во время прошлого международного перерыва. 5 матчей без побед, невероятное давление и отсутствие прогресса, но голландец все еще во главе команды.

Следующим испытанием станет "Брентфорд" под руководством Томаса Франка. Что мы увидим там? Очередной позор, или первый матч на пути к улучшению ситуации?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 19 октября.

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