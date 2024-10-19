Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Наставник "Брентфорда" Томас Франк явно не может позволить себе недооценку соперника, несмотря на неудачную серию матчей от "красных дьяволов". Он уже сказал, что такие команды даже опаснее, поэтому призвал своих игроков выложиться на все 100%.

Способны ли «пчелы» отобрать очки у "Юнайтед" на "Олд Траффорд"? Узнаем совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 19 октября.

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Английская Премьер-лига. 8-й тур.

19 октября. 17:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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