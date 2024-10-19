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Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Томас Франк готов добивать тен Хага

Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник "Брентфорда" Томас Франк явно не может позволить себе недооценку соперника, несмотря на неудачную серию матчей от "красных дьяволов". Он уже сказал, что такие команды даже опаснее, поэтому призвал своих игроков выложиться на все 100%.

Способны ли «пчелы» отобрать очки у "Юнайтед" на "Олд Траффорд"? Узнаем совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 19 октября.

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Английская Премьер-лига. 8-й тур.

19 октября. 17:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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