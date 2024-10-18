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Манчестер Сити заинтересовался 16-летним нападающим ирландского Сент-Патрикса
Переговоры продолжаются
x.com/FabrizioRomano
16-летний форвард ирландского "Сент-Патрикс" Майкл Нунан может стать игроком "Манчестер Сити". Об этом сообщил Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, переговоры между сторонами уже начались, поскольку "горожане" уже давно наблюдают за игрой футболиста.
Нунан в текущем сезоне во всех турнирах сыграл 5 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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