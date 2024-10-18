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Гвардиола - о своем будущем в Манчестер Сити: Я почти уверен, что у клуба есть варианты, если я уйду
Пеп ответил на вопросы журналистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола, наставник "Манчестер Сити", высказался о своем будущем в клубе.
"Клуб никогда не говорил мне, когда они хотят принять решение о моем будущем. Но я почти уверен, что у клуба есть варианты, если я уйду. Рано или поздно это произойдет, и им придется подготовиться. Это не будет для них сюрпризом.
Я хочу быть действительно уверенным, что новый контракт это лучшее решение для команды. Я не буду откладывать никаких действий, думая, что это станет проблемой. Если клуб спросит мое мнение о возможном преемнике, я выскажу его. Но это не мое решение. Это должен сделать клуб", - сказал специалист.
Напомним, что Пеп Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с 2016 года.
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