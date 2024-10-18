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Слот: Челси - самый сложный соперник для нас

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Специалист поделился своими мыслями о предстоящей игре в АПЛ

Слот: Челси - самый сложный соперник для нас

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот выступил на пресс-конференции перед предстоящим матчем Премьер-Лиги против "Челси":

"Если посмотреть на рейтинги, то да. Я считаю, что "Манчестер Юнайтед" - очень хорошая команда, лучший клуб Англии, который потратил много денег, чтобы снова улучшить команду. То же самое касается "Челси". У них все очень хорошо. Если посмотреть в таблицу, то "синие" - самый сложный соперник для нас. Но дело не всегда в рейтингах.

Теперь нам предстоит матч против команды с очень хорошими игроками. Об этом не нужно забывать, как не нужно забывать и о создании моментов. У нас есть игроки, которые могут забивать. Это хорошо. В воскресенье нас ждет интересный матч".

Напомним, что 20 октября "Ливерпуль" сыграет против "Челси" в рамках восьмого тура АПЛ. Старт - в 18:30 по киевскому времени.

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Челси (Лондон) Арне Слот
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Источник:
liverpool
Опубликовал: Екатерина Власова
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