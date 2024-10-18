Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Слот: Челси - самый сложный соперник для нас
Специалист поделился своими мыслями о предстоящей игре в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот выступил на пресс-конференции перед предстоящим матчем Премьер-Лиги против "Челси":
"Если посмотреть на рейтинги, то да. Я считаю, что "Манчестер Юнайтед" - очень хорошая команда, лучший клуб Англии, который потратил много денег, чтобы снова улучшить команду. То же самое касается "Челси". У них все очень хорошо. Если посмотреть в таблицу, то "синие" - самый сложный соперник для нас. Но дело не всегда в рейтингах.
Теперь нам предстоит матч против команды с очень хорошими игроками. Об этом не нужно забывать, как не нужно забывать и о создании моментов. У нас есть игроки, которые могут забивать. Это хорошо. В воскресенье нас ждет интересный матч".
Напомним, что 20 октября "Ливерпуль" сыграет против "Челси" в рамках восьмого тура АПЛ. Старт - в 18:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- УПЛ. Колос - Шахтер 0:1. Два автогола, один - незасчитанный
- Одноклубник Яремчука в Олимпиакосе хочет играть за сборную Украины
- Килиан, какой к черту Стокгольм?! Мбаппе приносит Реалу лишь проблемы, а не новое качество игры
- Бывшие нападающие сборной Англии считают, что Футбольная ассоциация подписала Тухеля из-за давления Манчестер Юнайтед
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции