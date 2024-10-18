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Эрик тен Хаг: Мы должны подняться на верх турнирной таблицы АПЛ

Англия

Наставник МЮ настроен на победу

Эрик тен Хаг: Мы должны подняться на верх турнирной таблицы АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал игру команды в текущем сезоне.

"Мы должны подняться на верх турнирной таблицы АПЛ, но это и есть топ-футбол. Иногда приходится столкнуться с трудностями, но я уверен, что мы добьемся успеха, как и в последние два сезона".

"Я вижу хорошие закономерности, а также хорошую статистику, которая подтверждает, что мы движемся в нужном направлении, но, конечно, рейтинг не обманывает", - добавил специалист.

"Манчестер Юнайтед" сейчас занимает четырнадцатое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, имея 8 очков.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
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Опубликовал: Екатерина Власова
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