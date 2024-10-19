Тен Хаг: Фергюсон – это и есть Манчестер Юнайтед

Руководство "Манчестер Юнайтед" решило не платить бывшему главному тренеру сэру Алексу Фергюсону за работу послом клуба, а также запретило ему посещать раздевалку после игр на "Олд Траффорд".

Нынешний главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал такое отношение руководства манкунианцев к шотландцу.

"Конечно, это влияет на нас. Фергюсон — это и есть Манчестер Юнайтед". Он вывел команду на тот уровень, на котором клуб сейчас находится, и на нас все это влияет.

Ни в одном клубе мира нет таких высоких ожиданий, как у "Манчестер Юнайтед". Это заложено еще в эпоху сэра Алекса, и всем пришедшим после него придется смириться с этим.

Сейчас мы не можем соответствовать стандартам, которые он поставил, однако мы выигрываем трофеи. Вспомните, шесть лет назад этот клуб не выигрывал трофеев, и мы возвращаемся. Мы возвращаемся, но, очевидно, еще не достигли конечной точки.

Несмотря на то, какое решение принял клуб по отношению к нему, он хочет видеть победы "МЮ". И я уверен, что он всегда готов помочь советом", — сказал тен Хаг.