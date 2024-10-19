  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Де Брюйне вернулся к тренировкам после травмы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Брюйне вернулся к тренировкам после травмы

Англия

Не играл месяц

Де Брюйне вернулся к тренировкам после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне вернулся к тренировкам с командой после травмы. Клубная прессслужба сделала соответствующее фото игрока на одном из занятий.

Хавбек травмировался в матче первого тура Лиги чемпионов против "Интера" 18 сентября и был заменен после первого тайма. С тех пор он пропустил пять поединков "горожан", а также два матча Бельгии в Лиге наций.

В текущем сезоне на счету де Брюйне один гол и один ассист в шести поединках во всех турнирах.

Следующий матч "Манчестер Сити" проведет завтра, 20 октября. Соперником станет "Вулверхэмптон", а матч состоится на "Молинью".

По теме
yellow-arrow
Натан Аке восстановился после травмы
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Тен Хаг заявил о возвращении дорогого новичка МЮ из лазарета
Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости