Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Брюйне вернулся к тренировкам после травмы
Не играл месяц
Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне вернулся к тренировкам с командой после травмы. Клубная прессслужба сделала соответствующее фото игрока на одном из занятий.
???????? Manchester City officially show Kevin de Bruyne back in training!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 18, 2024
Excellent news for Pep Guardiola after Nathan Ake’s return. pic.twitter.com/agQXvdFx8l
Хавбек травмировался в матче первого тура Лиги чемпионов против "Интера" 18 сентября и был заменен после первого тайма. С тех пор он пропустил пять поединков "горожан", а также два матча Бельгии в Лиге наций.
В текущем сезоне на счету де Брюйне один гол и один ассист в шести поединках во всех турнирах.
Следующий матч "Манчестер Сити" проведет завтра, 20 октября. Соперником станет "Вулверхэмптон", а матч состоится на "Молинью".
Популярное сейчас
- Мичел: Я волнуюсь за Цыганкова. Ему придется страдать, играя каждые три дня
- Гол Роналду в компенсированное время принес Аль-Насру победу над Аль-Шабабом
- Судейский эксперт – о матче Колос - Шахтер: Нельзя сказать, что это скандал, но ляп мы увидели
- Черный день для Англии, – Daily Mail о назначении Тухеля
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО