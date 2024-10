Де Брюйне вернулся к тренировкам после травмы

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне вернулся к тренировкам с командой после травмы. Клубная прессслужба сделала соответствующее фото игрока на одном из занятий.

???????? Manchester City officially show Kevin de Bruyne back in training!



Excellent news for Pep Guardiola after Nathan Ake’s return. pic.twitter.com/agQXvdFx8l