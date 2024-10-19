Де Брюйне вернулся к тренировкам после травмы

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне вернулся к тренировкам с командой после травмы. Клубная прессслужба сделала соответствующее фото игрока на одном из занятий.

???????? Manchester City officially show Kevin de Bruyne back in training!



Excellent news for Pep Guardiola after Nathan Ake’s return. pic.twitter.com/agQXvdFx8l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 18, 2024

Хавбек травмировался в матче первого тура Лиги чемпионов против "Интера" 18 сентября и был заменен после первого тайма. С тех пор он пропустил пять поединков "горожан", а также два матча Бельгии в Лиге наций.

В текущем сезоне на счету де Брюйне один гол и один ассист в шести поединках во всех турнирах.

Следующий матч "Манчестер Сити" проведет завтра, 20 октября. Соперником станет "Вулверхэмптон", а матч состоится на "Молинью".