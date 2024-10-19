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Тен Хаг заявил о возвращении дорогого новичка МЮ из лазарета
Приехал из сборной с травмой
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед "Эрик тен Хаг сообщил, что полузащитник команды Мануэль Угарте залечил повреждения. Он сможет принять участие в сегодняшнем матче против "Брентфорда".
Угарте провел за сборную Уругвая полный матч против Перу 12 октября, а 16 октября заранее покинул поле. Впоследствии выяснилось, что у него повреждение и он может пропустить поединок против "Брентфорда".
Последние два матча МЮ Мануэль провел на скамейке запасных. В общей сложности после его перехода 30 августа уругваец сыгрл пять встреч.
Манкунианцы купили его у ПСЖ за 50 миллионов евро.
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