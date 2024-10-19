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Натан Аке восстановился после травмы
Центральный защитник Ман Сити будет готов к матчам
Фото: Vbetnews
Центральный защитник Манчестер Сити Натан Аке восстановился после травмы.
По информации Фабрицио Романо, 29-летний нидерландский футболист "Манчестер Сити" Натан Аке в ближайшее время будет готов к матчам АПЛ, защитник вернулся к тренировкам команды в общую группу.
???????? Nathan Aké has returned to team training for Manchester City after his recent injury.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 18, 2024
The Dutch defender, 100% fit and available soon. pic.twitter.com/g6p85PyZ1p
Напомним, за этот сезон Аке принял участие только в двух матчах. В прошлом сезоне нидерландец сыграл в 44 матчах, в которых отличился 3 голами и 2 результативными передачами.
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