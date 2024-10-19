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Натан Аке восстановился после травмы

Англия

Центральный защитник Ман Сити будет готов к матчам

Натан Аке восстановился после травмы

Фото: Vbetnews

Новина українською

Центральный защитник Манчестер Сити Натан Аке восстановился после травмы.

По информации Фабрицио Романо, 29-летний нидерландский футболист "Манчестер Сити" Натан Аке в ближайшее время будет готов к матчам АПЛ, защитник вернулся к тренировкам команды в общую группу.

Напомним, за этот сезон Аке принял участие только в двух матчах. В прошлом сезоне нидерландец сыграл в 44 матчах, в которых отличился 3 голами и 2 результативными передачами.

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Манчестер Сити Натан Аке
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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