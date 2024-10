Центральный защитник Манчестер Сити Натан Аке восстановился после травмы.

По информации Фабрицио Романо, 29-летний нидерландский футболист "Манчестер Сити" Натан Аке в ближайшее время будет готов к матчам АПЛ, защитник вернулся к тренировкам команды в общую группу.

???????? Nathan Aké has returned to team training for Manchester City after his recent injury.



The Dutch defender, 100% fit and available soon. pic.twitter.com/g6p85PyZ1p