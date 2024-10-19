"Дадим ответ через две-три недели": тренер Ливерпуля прокомментировал травму Алиссона

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал повреждение основного голкипера команды Алиссона.

“Я ожидаю, что он вернется к Рождеству, да... но никогда не знаешь.

Всегда трудно знать, как травма пройдет на первых этапах, поэтому мы можем лучше ответить на этот вопрос через две-три недели”, – сказал Слот.