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"Дадим ответ через две-три недели": тренер Ливерпуля прокомментировал травму Алиссона
Шанс для Келлехера
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал повреждение основного голкипера команды Алиссона.
“Я ожидаю, что он вернется к Рождеству, да... но никогда не знаешь.
Всегда трудно знать, как травма пройдет на первых этапах, поэтому мы можем лучше ответить на этот вопрос через две-три недели”, – сказал Слот.
Алиссон получил травму в матче предыдущего тура АПЛ 5 октября против “Кристал Пелас” и покинул поле на 79 минуте. Вместо него вышел чех Витезслав Ярош.
Бразилец уже дважды в текущем сезоне не играл из-за повреждений. Тогда позицию голкипера в “Ливерпуле” закрывал Каоймин Келлехер, но недавно он сам заболел, однако уже выздоровел.
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