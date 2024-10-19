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"Дадим ответ через две-три недели": тренер Ливерпуля прокомментировал травму Алиссона

Англия
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Шанс для Келлехера

"Дадим ответ через две-три недели": тренер Ливерпуля прокомментировал травму Алиссона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал повреждение основного голкипера команды Алиссона.

“Я ожидаю, что он вернется к Рождеству, да... но никогда не знаешь.

Всегда трудно знать, как травма пройдет на первых этапах, поэтому мы можем лучше ответить на этот вопрос через две-три недели”, – сказал Слот.

Алиссон получил травму в матче предыдущего тура АПЛ 5 октября против “Кристал Пелас” и покинул поле на 79 минуте. Вместо него вышел чех Витезслав Ярош.

Бразилец уже дважды в текущем сезоне не играл из-за повреждений. Тогда позицию голкипера в “Ливерпуле” закрывал Каоймин Келлехер, но недавно он сам заболел, однако уже выздоровел.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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