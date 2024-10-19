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Руководство МЮ хочет заменить тен Хага тренером Спортинга
Рубен Аморим еще в шорт-листе Ман Сити
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Манчестер Юнайтед" ищет замену Эрику тен Хагу.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, руководство "Манчестер Юнайтед" ищет альтернативу Эрику тен Хагу из-за неудовлетворительных результатов клуба, одним из кандидатов, кто может заменить нидерландца, является тренер "Спортинга" Рубен Аморим. Отмечается, что тренер "Спортинга" находится в шорт-листе "Ман Сити".
Напомним, сейчас "красные дьяволы" занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ, сегодня "Манчестер Юнайтед" сыграет дома с "Брентфордом".
"Спортинг" в чемпионате Португалии занимает первое место.
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