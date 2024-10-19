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Руководство МЮ хочет заменить тен Хага тренером Спортинга

Англия
Обновлено

Рубен Аморим еще в шорт-листе Ман Сити

Руководство МЮ хочет заменить тен Хага тренером Спортинга

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Манчестер Юнайтед" ищет замену Эрику тен Хагу.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, руководство "Манчестер Юнайтед" ищет альтернативу Эрику тен Хагу из-за неудовлетворительных результатов клуба, одним из кандидатов, кто может заменить нидерландца, является тренер "Спортинга" Рубен Аморим. Отмечается, что тренер "Спортинга" находится в шорт-листе "Ман Сити".

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Напомним, сейчас "красные дьяволы" занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ, сегодня "Манчестер Юнайтед" сыграет дома с "Брентфордом".

"Спортинг" в чемпионате Португалии занимает первое место.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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