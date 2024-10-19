"Трент сконцентрирован на Ливерпуле, а не на Реале", - главный тренер английского клуба прокомментировал слухи о защитнике

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал ситуацию с защитником клуба Трентом Александером-Арнольдом и отреагировал на слухи.

Я думаю, вы недооцениваете наших игроков. Эти игроки привыкли, что их ежедневно связывают со всеми топ-клубами, есть у них контракты или нет. Если вы думаете, что их беспокоят эти интересы, то, я думаю, вы не отдаете должное тому, насколько они сильны умственно и к чему они привыкли. Это часть нашей работы, - сказал Арне Слот The Times.

The Times пишет, что подписание игроков свободными агентами — привычка "Реала" в последние годы. Так мадридцы подписали Мбаппе, Алабу и Рюдигера.

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Также Слот заверил, что слухи — часть футбола и нужно концентрироваться на своём деле.

В прошлом году я был в "Фейеноорде", и они связывали меня со многими клубами, и до этого, и до этого. Это часть мира, в котором мы живем. Ты просто сосредотачиваешься на том, что должен делать, - сказал Слот.

Трент Александер-Арнольд — воспитанник "Ливерпуля". Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне защитник сыграл 9 игр за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу.