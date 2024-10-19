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"Один из лучших в Премьер-Лиге", - Ширер оценил игрока Арсенала

Англия

Только два соперника, возможно, лучше его

"Один из лучших в Премьер-Лиге", - Ширер оценил игрока Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер признал одного из игроков "Арсенала" лучшим.

Таковым стал вратарь "Арсенала" Давид Райа, который оказал "огромное влияние" на клуб. Ширер похвалил его, но считает, что испанскому вратарю нужно больше стараться, чтобы доказать, что он лучше Эдерсона из "Манчестер Сити" и Алиссона из "Ливерпуля".

Давид Райя проявил себя в этом сезоне, и он сохранил эту форму и в перерыве на международные матчи с Испанией. Но если посмотреть на то, что Эдерсон делает для "Манчестер Сити", а Алиссон — для "Ливерпуля", я бы пока не сказал, что Райя — лучший в Премьер-лиге. Но нет сомнений, что он там один из лучших, - рассказал бывший нападающий сборной Англии.

Также Ширер рассказал, почему вратаря хотел подписать главный тренер "Арсенала" Микель Артета.

"Рая - вратарь, умеющий играть с мячом и умеющий начинать передачи так, как нужно "Арсеналу". Именно поэтому его хотел главный тренер в клуб", - сказал Ширер.

Бывший нападающий рассказал об особенности испанского игрока.

"Он также хорошо отражает удары, что мы видели много раз в этом сезоне; он спасал им очки не только в Премьер-лиге, но и в Лиге чемпионов", - сказал экс-нападающий Ньюкасла.

Давид Райя стал игроком "Арсенала" в 2023 году. Тогда он на правах аренды перешёл из "Брентфорда". В сезоне 2024/25 "Арсенал" подписал испанского вратаря за 32 млн евро.

Райя провёл за "Арсенал" 9 матчей во всех турнирах, 5 из которых отстоял всухую.

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Давид Райя Арсенал
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Источник:
Metro
Опубликовал: Владислав Прийменко
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