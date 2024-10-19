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Тренер Челси: Если мы думаем, что Палмер решит наши проблемы, это большая ошибка

Англия

В команде есть и другие игроки

Тренер Челси: Если мы думаем, что Палмер решит наши проблемы, это большая ошибка

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал, какое бремя ложится на одного из лидеров команды Коула Палмера.

“Если мы думаем, что Коул Палмер решит наши проблемы, это большая ошибка. Мы перекладываем все давление на плечи, и это неправильно.

У нас есть много игроков, которые хорошо играют: Мадуэке, Нету, Джексон, Нкунку, Энцо Фернандес. Дело не только в Коуле, но и во всей команде”, – сказал Мареска.

В нынешнем сезоне АПЛ Палмер провел семь матчей. На его счету 11 результативных действий – шесть голов и пять ассистов. Это больше всего среди всех футболистов чемпионата Англии.

В настоящее время “Челси” находится на четвертом месте в турнирной таблице. Завтра, 20 октября, подопечные Марески сыграют против "Ливерпуля".

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Источник:
Independent
Опубликовал: Максим Кучер
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