“Уверены в своей игре”. Ирок Вест Хэма - перед матчем с Тоттенхэмом

Футболист “Вест Хэма” Майкл Антонио поделился ожиданиями от матча с “Тоттенхэмом”

Считаю матч с “Тоттенхэмом” крутым противостоянием. Это дерби, тут не нужна мотивация. Мы попытаемся показать им насколько важна игра для нас и для наших фанатов. Надеюсь зрителям это понравится, - сказал Антонио.

Также нападающий “Вест Хэма” поделился ожиданиями от матча.

На нас давления нет, очень уверены в игре и как происходит игра на поле. Надеемся, что получится, каждую игру становимся лучше. У нас всё получается и надеюсь, что возьмём ещё 3 очка, - сказал Антонио.

В этом сезоне Антонио за 8 игр во всех турнирах за “Вест Хэм” забил гол и отдал голевую передачу.



Матч “Тоттенхэм - Вест Хэм” уже идёт. Прямая трансляция - на Setanta Sports.