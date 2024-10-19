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“Уверены в своей игре”. Ирок Вест Хэма - перед матчем с Тоттенхэмом

Англия
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Майкл Антонио в интервью TNT Sports поделился ожиданиями от матча

“Уверены в своей игре”. Ирок Вест Хэма - перед матчем с Тоттенхэмом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Футболист “Вест Хэма” Майкл Антонио поделился ожиданиями от матча с “Тоттенхэмом”

Считаю матч с “Тоттенхэмом” крутым противостоянием. Это дерби, тут не нужна мотивация. Мы попытаемся показать им насколько важна игра для нас и для наших фанатов. Надеюсь зрителям это понравится, - сказал Антонио.

Также нападающий “Вест Хэма” поделился ожиданиями от матча.

На нас давления нет, очень уверены в игре и как происходит игра на поле. Надеемся, что получится, каждую игру становимся лучше. У нас всё получается и надеюсь, что возьмём ещё 3 очка, - сказал Антонио.

В этом сезоне Антонио за 8 игр во всех турнирах за “Вест Хэм” забил гол и отдал голевую передачу.


Матч “Тоттенхэм - Вест Хэм” уже идёт. Прямая трансляция - на Setanta Sports.

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Тоттенхэм (Лондон) Майкл Антонио Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Football on TNT Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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