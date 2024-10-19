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Челси хочет подписать Судакова за 65 млн фунтов, а ключом к соглашению считает Мудрика – СМИ
Лондонцы уже вели переговоры
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Полузащитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Георгий Судаков продолжает находиться на карандаше европейских клубов. Конкретную заинтересованность проявляет "Челси".
Как сообщает Daily Express, именно “пенсионеры” являются фаворитом в подписании Судакова. Лондонцы также считают, что убедить Георгия перейти к ним должен его друг Михаил Мудрик, представляющий на данный момент "Челси".
В том числе Энцо Мареска считает, что присоединение Судакова к "пенсионерам" может привести к полноценному раскрытию потенциала Мудрика в составе лондонцев.
Английский клуб готов выложить "горнякам" за Георгия 65 млн фунтов.
“Челси” уже вел переговоры с Судаковым в мае, но до трансфера не дошло.
В текущем сезоне полузащитник провел 11 матчей во всех турнирах и отличился семью голами и двумя передачами. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего украинца в 35 млн. евро.
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