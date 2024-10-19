Челси хочет подписать Судакова за 65 млн фунтов, а ключом к соглашению считает Мудрика – СМИ

Полузащитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Георгий Судаков продолжает находиться на карандаше европейских клубов. Конкретную заинтересованность проявляет "Челси".

Как сообщает Daily Express, именно “пенсионеры” являются фаворитом в подписании Судакова. Лондонцы также считают, что убедить Георгия перейти к ним должен его друг Михаил Мудрик, представляющий на данный момент "Челси".

В том числе Энцо Мареска считает, что присоединение Судакова к "пенсионерам" может привести к полноценному раскрытию потенциала Мудрика в составе лондонцев.

Английский клуб готов выложить "горнякам" за Георгия 65 млн фунтов.

“Челси” уже вел переговоры с Судаковым в мае, но до трансфера не дошло.

В текущем сезоне полузащитник провел 11 матчей во всех турнирах и отличился семью голами и двумя передачами. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего украинца в 35 млн. евро.