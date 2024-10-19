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Челси хочет подписать Судакова за 65 млн фунтов, а ключом к соглашению считает Мудрика – СМИ

Англия

Лондонцы уже вели переговоры

Челси хочет подписать Судакова за 65 млн фунтов, а ключом к соглашению считает Мудрика – СМИ

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Георгий Судаков продолжает находиться на карандаше европейских клубов. Конкретную заинтересованность проявляет "Челси".

Как сообщает Daily Express, именно “пенсионеры” являются фаворитом в подписании Судакова. Лондонцы также считают, что убедить Георгия перейти к ним должен его друг Михаил Мудрик, представляющий на данный момент "Челси".

В том числе Энцо Мареска считает, что присоединение Судакова к "пенсионерам" может привести к полноценному раскрытию потенциала Мудрика в составе лондонцев.

Английский клуб готов выложить "горнякам" за Георгия 65 млн фунтов.

“Челси” уже вел переговоры с Судаковым в мае, но до трансфера не дошло.

В текущем сезоне полузащитник провел 11 матчей во всех турнирах и отличился семью голами и двумя передачами. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего украинца в 35 млн. евро.

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Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Энцо Мареска Михаил Мудрик Георгий Судаков
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1 голосов
Источник:
Daily Express
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Вarcelinius
19.10.2024 в 15:41
Мало Членси одного мудрика?
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Комментарии 5
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Вarcelinius
19.10.2024 в 15:41
Мало Членси одного мудрика?
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0
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Вarcelinius
19.10.2024 в 15:39
Хотеть не значит жениться. Вилами по воде.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
19.10.2024 в 15:28
Чего ??? Это что за проплаченная лажа??
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0
3
shura73 (угледар)
19.10.2024 в 15:31
лажа это твой ......кривбасс
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1
1
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Вarcelinius
19.10.2024 в 15:42
Он не его. Не верь этому пиз@уну.
 
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