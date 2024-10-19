Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль готов сделать предложение швейцарскому вингеру как замену Салаху
Если Салах покинет клуб, чтобы уже была замена
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Если Салах покинет "Ливерпуль" следующим летом, тогда руководство "красных" примет решение подписать швейцарского вингера Дана Ндойе. Об этом сообщает Caughtoffside.
По информации источника, руководству "Ливерпуля" нравится вингер "Болоньи" Дан Ндойе, и они считают, что швейцарский игрок сможет заменить Мохамеда Салаха, если египтянин решит покинуть команду следующим летом.
Напомним, за этот сезон Дан Ндойе провел 6 матчей за "Болонью" и отдал одну голевую передачу.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Caughtoffside
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Оболонь - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Александрия - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Бывшие нападающие сборной Англии считают, что Футбольная ассоциация подписала Тухеля из-за давления Манчестер Юнайтед
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн