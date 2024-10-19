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Ливерпуль готов сделать предложение швейцарскому вингеру как замену Салаху

Англия

Если Салах покинет клуб, чтобы уже была замена

Ливерпуль готов сделать предложение швейцарскому вингеру как замену Салаху

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Если Салах покинет "Ливерпуль" следующим летом, тогда руководство "красных" примет решение подписать швейцарского вингера Дана Ндойе. Об этом сообщает Caughtoffside.

По информации источника, руководству "Ливерпуля" нравится вингер "Болоньи" Дан Ндойе, и они считают, что швейцарский игрок сможет заменить Мохамеда Салаха, если египтянин решит покинуть команду следующим летом.

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Напомним, за этот сезон Дан Ндойе провел 6 матчей за "Болонью" и отдал одну голевую передачу.

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Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Caughtoffside
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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