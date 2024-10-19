Ливерпуль готов сделать предложение швейцарскому вингеру как замену Салаху

Если Салах покинет "Ливерпуль" следующим летом, тогда руководство "красных" примет решение подписать швейцарского вингера Дана Ндойе. Об этом сообщает Caughtoffside.

По информации источника, руководству "Ливерпуля" нравится вингер "Болоньи" Дан Ндойе, и они считают, что швейцарский игрок сможет заменить Мохамеда Салаха, если египтянин решит покинуть команду следующим летом.

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Напомним, за этот сезон Дан Ндойе провел 6 матчей за "Болонью" и отдал одну голевую передачу.