АПЛ. Тоттенхэм – Вест Хэм 4:1. Абсолютно бесшпорная победа

У Хулена Лопетеги в "Вест Хэме" все достаточно печально и даже победа над "Ипсвичем" накануне международного перерыва кардинально дела не исправила. Приезд "молотобойцев" в "Тоттенхэм" также не обещал ничего положительного, таким матч и оказался. Злые подопечные Анхе Постекоглу после поражения от "Брайтона" хотели дать четкий и уверенный ответ, поэтому мотивации им было не занимать.

Если посмотреть на расположение игроков "Вест Хэма" в этой игре, то такое впечатление, что Дэвид Мойес вообще не покидал эту команду, ведь Боуэн, Пакета и другие атакующие игроки большую часть игрового времени проводили глубоко в обороне. Они сознательно отдали мяч "Тоттенхэму" и рассчитывали на контратаки. Подобное может сработать только в двух случаях: либо у тебя невероятной силы линия обороны, либо твоему оппоненту жестко не везет и он не реализовывает собственные моменты. У гостей не было ни одного, ни другого.

Хотя все началось неплохо, два почти одинаковых момента были у "молотобойцев" после проходов от Боуэна по правому флангу. Дважды он пролетел и дважды прострелил идеально на Кудуса. Его дважды терял Педро Порро, но в первом случае ганец не забил, ведь потянул Викарио, а во втором уже попал в ближний угол ворот и открыл счет.

Но честно, это не было похоже на победный день для гостей. Они пропускали слишком много ударов и не могли контролировать своих оппонентов. В частности активность проявляли Сон и Бреннан Джонсон по своим флангам. Первый и второй пытались выкручивать в дальние углы, немного не хватало точности, Джонсон вообще с метра пробивал головой, но не попал, потому что круглый все же попал ему в плечо, а не голову. В общем, было очень много моментов и гол в ворота Ареола был лишь вопросом времени. Как оказалось, это время пришло еще в первом тайме, когда Кулусевски получил слишком много свободы перед штрафной площадкой, сместился ближе к центру и пробил в ближний угол. Ареола отбил в штангу, но от одной штанги круглый полетел к другой, а от нее уже пересек линию ворот. 1:1.

Во втором тайме Постекоглу выпустил Папе Сарра вместо Маддисона и это также дало свой положительный эффект. "Вест Хэм" на поле мы уже не видели. После прохода в штрафную Удоджи и хорошей передачи в центр на мяч набежал Биссума и точно пробил между ног защитнику. Круглый залетел в ворота Ареола, который уже упал, ожидая круглого в другом направлении. 2:1.

После этого Лопетеги просто перешел на более атакующую модель в попытках отыграться, но это стало роковой ошибкой. Даже сидя в обороне гости пропускали много моментов, а когда пошли вперед, то сразу поплатились. Удар от Сона потянул Ареола, впрочем отбил у Жан-Клера Тодибо, от которого в итоге мяч залетел в ворота и это уже 3:1. А еще через несколько минут кореец получил передачу из глубины, пробежал по флангу, сместился в центр и пробил во все тот же ближний угол. 4:1.

После этого у "шпор" еще было несколько интересных моментов, в частности удар в штангу от Кулусевски. Но они решили не напрягаться там, где уже нет необходимости, ведь результат в кармане. В концовке Мохаммед Кудус решил, что доигрывать матч не хочет, сначала он оттолкнул ван де Вена, затем Ришарлисона, а затем и рукой по лицу дал Сарру. После просмотра ВАР, арбитр вытащил из кармана прямую красную карточку. Они уже никак не повлияют на эту игру, но теперь как минимум две следующие игры ганец пропустит.

Это вынос вперед ногами от "шпор", которые выходят на шестую строчку, по крайней мере временно, пока не сыграны остальные матчи восьмого тура. А в "Вест Хэме" надо задуматься над фигурой главного тренера. Или как-то по-другому решать вопрос, но бездействовать нельзя.

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Тоттенхэм" — "Вест Хэм" 4:1

Голы: Кулусевски (36), Биссума (52), Ареола (55, автогол), Сон (60) — Кудус (18)

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи (Грей, 88) — Кулусевски, Биссума (Бентанкур, 81), Маддисон (Сарр, 46) — Джонсон, Соланке (Ришарлисон, 81), Сон (Вернер, 70)

"Вест Хэм": Ареола — Ван-Биссака, Тодибо, Килман, Эмерсон — Родригес (Мавропанос, 70) — Боуэн, Соучек (Солер, 61), Пакета (Альварес, 61), Кудус — Антонио (Саммервилл, 61)

Предупреждения: ван де Вен (84) — Пакета (43), Соучек (57), Солер (67)

Удаление: Кудус (86)