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"Арне Слот позвонил после Чемпионата Европы и захотел дать мне шанс", - Райан Гравенберх о новом тренере Ливерпуля

Англия

Игрок сборной Нидерландов рассказал об его роле в команде и Арне Слоте

"Арне Слот позвонил после Чемпионата Европы и захотел дать мне шанс", - Райан Гравенберх о новом тренере Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine

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Игрок "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Райан Гравенберх рассказал The Guardian о своём месте в "Ливерпуле" и тренере Арне Слоте.

По словам нидерландского футболиста, ему нужно совершенствоваться и привыкать к роли в "Ливерпуле"

Я чувствую себя хорошо, но, честно говоря, мне придется адаптироваться еще больше, потому что я не являюсь естественным защитником номер 6. В начале своей карьеры я был скорее атакующим полузащитником. Думаю, что первые игры были действительно хорошими, но мне нужно продолжать совершенствоваться. Мы много владеем мячом, и я много владею мячом, и вот что я хотел, чтобы мне было хорошо, мне было комфортно, - сказал Гравенберх.

При Юргене Клоппе Гравенберх играл на разных позициях. Новый тренер клуба Арне Слот сказал, что хочет дать игроку шанс.

После чемпионата Европы он позвонил мне и сказал, что хочет дать мне шанс. Потом он сказал: я хочу, чтобы ты сосредоточился на позиции восьмого номера, но я также хочу видеть тебя и шестым номером. Моя первая реакция была очень хорошей, потому что для игрока не имеет особого значения, где ты играешь, лишь бы ты мог играть. Когда я играл в "Аяксе", я тоже исполнял эту роль, хотя и не очень много, поэтому я немного знал немного того, что я должен был сделать, - рассказал полузащитник.

Райан Гравенберх стал игроком "Ливерпуля" в сезоне 2023/24. В этом сезоне Гравенберх сыграл в 9 матчах за английский клуб и пока не забивал.

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Ливерпуль Арне Слот Райан Гравенберх
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Владислав Прийменко
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