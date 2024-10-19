Челси может оказаться под угрозой снятия очков

Лондонский "Челси" может иметь проблемы из-за значительных денежных расходов. Для того, чтобы не нарушать правила финансового фэйр-плей, клуб решил продать свою женскую команду.

Руководитель футбольной консалтинговой фирмы Кит Виннес рассказал интересные детали этой ситуации. По его словам, в случае если АПЛ примет закон о спонсорских договорах, продажа женской команды будет считаться недействительной.

"Если эти изменения будут приняты, «Челси» окажется под угрозой снятия очков в турнирной таблице. Сейчас кажется, что они имеют большие проблемы. Они думали, что если продадут женскую команду, то поступят разумно. Но если эта сделка не будет одобрена, то клуб не сможет перекрыть огромные расходы", - заявил Винес.

Сейчас "Челси" занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 14 очков. До лидерской позиции - 4 очка.