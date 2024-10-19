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Ван де Вен перед матчем с АЗ вспомнил про интерес от нидерландского клуба

Англия
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В четверг 24 октября защитник Тоттенхэма встретится с одной из команд, которая им интересовалась

Ван де Вен перед матчем с АЗ вспомнил про интерес от нидерландского клуба

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В преддверии матча Лиги Европы "Тоттенхэм - АЗ" Микки Ван де Вен вспомнил как им интересовалась нидерландская команда.

Честно говоря, для меня не является чем-то особенным играть против АЗ. Мой отец живет в Алкмаре, но в остальном лично у меня нет ничего особенного в АЗ. Я давно проходил стажировку в "АЗ", но не прошел. Кроме этого, когда я был молодым игроком в "Волендаме", они никогда не проявляли никакого интереса, - вспомнил Ван де Вен.

Но всё изменилось, как он стал лучше в "Волендаме".

После моего дебютного года в основной команде Волендама со стороны АЗ проявился действительно серьезный интерес. Затем у меня состоялся разговор с Арне Слотом, который в то время находился в АЗ. Они хотели взять меня к себе, и я был готов к этому, но вскоре я заметил, что "Волендам" не хочет меня отпускать. Тогда я понял это. довольно быстро, - сказал Ван де Вен.

В сезоне 2021/22 Микки Ван де Вен перешёл в "Вольфсбург" за 8 млн евро, а спустя 2 сезона — в "Тоттенхэм" за 40 млн евро.

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Источник:
De Telegraph
Опубликовал: Владислав Прийменко
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