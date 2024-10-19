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Футболист Манчестер Юнайтед трижды покидал поле из-за кровотечения
Удивительная история
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Футболист "Манчестер Юнайтед" Матейс Де Лигт на 11 минуте матча столкнулся головой с коленом игрока "Брентфорда" Шаде. У защитника хозяев рассеклась голова и полилась кровь.
В данной ситуации не было выхода, кроме тугого перематывания головы. Но физиотерапевты попытались найти выход и приклеивали пластыри.
"Очевидным сценарием было бы произвести замену, наложить швы, остановить кровотечение, но оставить 11 игроков на поле", - пишет спортивный врач Дмитрий Бабелюк на Telegram-канале Hospital Pass.
Де Лигт вышел на поле и продолжил играть за "Манчестер Юнайтед". Ему пришлось трижды уходить с газона для остановки кровотечения. Последний раз в первом тайме нидерландский защитник ушёл с поля прямо перед подачей углового.
"Брентфорд" как раз открыл счёт и команды ушли на перерыв.
Во втором тайме защитнику наложили швы и он продолжает играть.
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