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Футболист Манчестер Юнайтед трижды покидал поле из-за кровотечения

Англия
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Удивительная история

Футболист Манчестер Юнайтед трижды покидал поле из-за кровотечения

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Футболист "Манчестер Юнайтед" Матейс Де Лигт на 11 минуте матча столкнулся головой с коленом игрока "Брентфорда" Шаде. У защитника хозяев рассеклась голова и полилась кровь.

В данной ситуации не было выхода, кроме тугого перематывания головы. Но физиотерапевты попытались найти выход и приклеивали пластыри.

"Очевидным сценарием было бы произвести замену, наложить швы, остановить кровотечение, но оставить 11 игроков на поле", - пишет спортивный врач Дмитрий Бабелюк на Telegram-канале Hospital Pass.

Футболист Манчестер Юнайтед трижды покидал поле из-за кровотечения - изображение 1

Де Лигт вышел на поле и продолжил играть за "Манчестер Юнайтед". Ему пришлось трижды уходить с газона для остановки кровотечения. Последний раз в первом тайме нидерландский защитник ушёл с поля прямо перед подачей углового.

"Брентфорд" как раз открыл счёт и команды ушли на перерыв.

Во втором тайме защитнику наложили швы и он продолжает играть.

Футболист Манчестер Юнайтед трижды покидал поле из-за кровотечения - изображение 2

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Манчестер Юнайтед Матейс де Лигт
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Источник:
Hospital Pass
Опубликовал: Владислав Прийменко
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