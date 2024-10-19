АПЛ. Миколенко возвращается и побеждает, драма на Крейвен Коттедж и суперкамбэк Лестера

Пока "Брентфорд" гостил у "Манчестер Юнайтед" и глаза большинства болельщиков английского футбола были направлены на "Олд Траффорд", происходило еще 4 матча восьмого тура. Среди них был и "Эвертон", в стартовом составе которого появился Виталий Миколенко. Здесь мы будем разбираться, как прошли эти матчи.

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Ипсвич" — "Эвертон" 0:2

Голы: Ндиай (17), Кин (40)

"Ипсвич": Мурич — О'Ши (Кларк, 63), Вулфенден, Берджесс, Дэвис — Морси, Филлипс (Смодич, 71) — Бернс (Чаплин, 63), Хатчинсон, Кларк (Тейлор, 71) — Дилеп (Херст, 79)

"Эвертон": Пикфорд — Янг, Тарковски, Кин, Миколенко — Дукуре, Гуйе — Гаррисон, Макнил, Ндиай (Мангала, 82) — Калверт-Льюин

Предупреждения: Кин (24)

Когда в центре обороны команды Шона Дайча нет Джаррода Брантуэйта, то это не оборона Шона Дайча, а лишь некая пародия. Действительно, Брантуэйт решает невероятно и то, что игрок сейчас травмирован - огромная проблема как для оборонительной линии в частности, так и для команды в целом.

Однако сегодня испытание было не такое сложное, ведь приехали они к новичку Премьер-лиги, "Ипсвичу". Команда Кирана Маккенны не отличается качеством, разве что желанием, но точно не качеством индивидуальных исполнителей. Сегодня это было прекрасно заметно и выделено.

Виталий Миколенко вернулся в стартовый состав после травмы и, несмотря на сухой матч, надо отметить, что в обороне были проблемы. И Миколенко страдал сзади вместе со всей командой. Нет, его фланг не то, чтобы постоянно проваливался, но через него атаки шли, причем доходили до острых моментов, сегодня Дилепу и компании явно не хватало точности.

Но даже "ирискам" не хватало точности, в частности Калверт-Льюин потерял кучу возможностей собственноручно, то бишь собственнононожом. Как бы там ни было, нашлись в команде другие герои. Гости имели преимущество на протяжении всего матча, контролировали мяч и ход событий, именно они создали больше моментов и справедливо забрали свои три балла. Счет открыли после грубой ошибки от защитника, который под давлением Ндиая и Миколенко отдал мяч в своей штрафной площадке, этим удачно воспользовался Иллиман.

Еще до конца первого тайма Дуайт Макнил выдал момент гениальности и на очень маленьком клочке поля разбирался с четырьмя соперниками, отдав передачу на Кина после стандарта, а центральный защитник неожиданно с острого угла пробил в ближний угол ворот. Мурич явно потерял ворота и не контролировал ближний, поэтому пропустил. 0:2.

Во втором тайме особо без невероятных моментов, потому что там хозяева не могли, а гости уже не хотели, ведь имели комфортный счет и не видели смысла лететь в атаку. Победа гостей, хотя в первом тайме они изрядно заставили понервничать собственных болельщиков.

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

"Фулхэм" — "Астон Вилла" 1:3

Голы: Хименес (5) — Роджерс (9), Уоткинс (59), Диоп (69, автогол)

*На 26-й минуте Андреас Перейра нереализовал пенальти (вратарь)

"Фулхэм": Лено — Тете, Андерсен, Бесси, Робинсон — Перейра (Диоп, 68), Берге (Уилсон, 80) — Траоре (Нелсон, 68), Смит-Роу (Кейрни, 80), Ивоби — Хименес

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш, Карлос, Торрес, Динь — Онана (Баркли, 75), Тилеманс — Бэйли (Филоджен, 61), Роджерс (Макгинн, 83), Рамзи (Буэндиа, 83) — Уоткинс (Дуран, 75)

Предупреждения: Бесси (57), Смит-Роу (65) — Бэйли (33), Роджерс (70), Динь (83), Филоджен (88)

Удаления: Андерсен (64) — Филоджен (90+3)

Матч, в котором было абсолютно все и даже больше. Снова нужно отметить мощь "Фулхэма", которые продолжают свою великолепную форму старта сезона. Да, здесь не получилось добыть хотя бы ничьей, но мы же оцениваем не только результаты.

Неплохой перформанс с провалом во втором тайме и красной карточкой, которая перепортила все планы. Также незабитый пенальти Перейрой в первом тайме мог изменить все, тем Эмилиано Мартинес не зря считается настоящим экспертом по одиннадцатиметровым.

Удаление во втором тайме перечеркнуло все надежды хозяев и команда Унаи Эмери ожидаемо на классе взяла свое. Непростая победа, впрочем заслуженная.

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Ньюкасл" — "Брайтон" 0:1

Гол: Уэлбек (35)

"Ньюкасл": Поуп — Ливраменто, Шер, Берн, Холл (Осула, 90+3) — Тонали (Уиллок, 66), Гимараэс (Альмирон, 85), Жоэлинтон — Мерфи (Барнс, 66), Исак, Гордон (Лонгстафф, 85)

"Брайтон": Вербрюгген — Велтман, Данк, Игор, Кадиоглу — Рюттер (Эступиньян, 72), Балеба (Виффер, 72), Хиншелвуд, Аяри (Энсисо, 81) — Фергюсон (Митома, 60), Уэлбек (ван Хеке, 81)

Предупреждения: Берн (10), Холл (37) – Аяри (45), Хиншелвуд (71)

Настоящая битва на "Сент-Джеймс" парк завершилась победой команды Фабиана Гюрцелера благодаря единственному голу Данни Уэлбека. Что несвойственно немецкому специалисту, он провел очень грамотный матч-менеджмент и отошел против собственных принципов ради того, чтобы получить результат.

Не было сумасбродных атак до конца, наоборот, очень спокойный ритм после того, как вышли вперед, закрылись во втором тайме и не дали шансов "Ньюкаслу" исправить свои ошибки. Крутая и необычная победа от "чаек", а "сороки" все еще в поисках себя в этом сезоне, Хау немного потерялся.

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Сент-Меррис Стэдиум" (Саутгемптон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Саутгемптон" — "Лестер" 2:3

Голы: Арчер (8), Арибо (28) — Буонанотте (65), Варди (74, с пенальти), Айю (90+8)

"Саутгемптон": Рамсдейл — Сугавара (Фрейзер, 62), Харвуд-Беллис, Беднарек, Уокер-Питерс, Мэннинг (Тейлор, 78) — Диблинг (Сулемана, 78), Арибо, Даунс, Фернандеш (Смоллбоун, 68) — Арчер (Онуачу, 68)

"Лестер": Хермансен — Джастин, Фас, Околи, Кристиансен (Фатаву, 59) — Ндиди, Скипп (Уинкс, 46) — Буонанотте, Эль-Ханнус (Айю, 69), Мавидиди (Де Кордова-Рид, 88) — Варди

Предупреждения: Меннинг (6), Фернандеш (10), Харвуд-Беллис (33), Диблинг (36), Сугавара (50) — Варди (53), Буонанотте (62), Уинкс (70)

Удаление: Фрейзер (73)

Матч двух аутсайдеров очевидно считался битвой за шесть очков, особенно важным он был для "Саутгемптона", поскольку "святые" еще не побеждали в этом сезоне и очки им надо кровь из носу.

И после первого тайма казалось, что у них все под контролем. Они забили дважды, уверенно вели игру против команды Стива Купера, а затем наступил второй тайм. Буонанотте вернул "лис" в чувство, а затем красная карточка от Фрейзера, пенальти, уже 2:2. "Святые" явно потеряли свой кураж и на последних секундах пропустили еще и третий гол от Айю. Матч, который они могли выиграть, в итоге завершился поражением, причем очень болезненным.