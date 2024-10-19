АПЛ. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1. Волевая победа благодаря молодежи

Английская Премьер-лига, восьмой тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Сэмюэль Барротт

“Брентфорд” научился забивать. Более того – делать это первым. Однако дальше игроки растеряны. И ведь соперник, когда уступает в счете, действует по-другому, и "пчелы" сами не знают до конца, что им делать.

Перед этим матчем за четыре тура во всех случаях “пчелы” забивали первыми в течение двух минут встреч. Сегодня гол пришел значительно позже, но они все равно это сделали. Так же и то, что привыкли делать в последнее время: терять преимущество в счете, а потом еще и в итоге проигрывать.

До перерыва менялись инициаторы в поле. Уже на третьей минуте после подачи Янельта мог пробивать Шаде, но не попал по воротам. Как же жаль (“schade” – с немецкого “жаль”)! На 22 минуте после подачи Эриксена с углового головой точно пробил Мартинес. Голкипер не зафиксировал мяч в руках, но и Хойлун не успел первым на добивание.

Впоследствии голкиперы еще по разу вмешались в игру, а на 35 минуте Флеккен уже был не у дел. Фернандеш нашел Эриксена в чужой штрафной, а тот с нескольких метров пробил куда-то по воробьям. Упустил момент.

А “Брентфорд” забил. На пятой компенсированной минуте до первого тайма он открыл счет с помощью углового. Далот проиграл борьбу Пинноку и центральный защитник головой пробил мимо Онана. Рост у них почти одинаков, а вот борьба за позицию решила все.

Гол в раздевалку – интересное явление. Оно может как и похоронить команду, так и поднять верх. Многое зависит от тренера. Все показывают стартовые минуты второго тайма.

И они продемонстрировали, что в перерыве тен Хаг поработал лучше своего оппонента. Сразу хозяева установили паритет. После подачи с фланга от Рашфорда в одно касание ударом в девятку попал Гарначо. Второй гол в текущем чемпионате для аргентинца.

Впоследствии еще раз спас гостей Флэккен, а МЮ на 62 минуте забил второй. После ошибки футболистов “Брентфорда” Эриксен, Фернандеш и Хойлун разыграли треугольник, который точным ударом завершил последний. Мог сегодня Расмус не сыграть из-за травмы, а в итоге забил второй гол в трех матчах за клуб.

С самого старта второго тайма "Манчестер Юнайтед" преобладал над соперником. И после первого забитого, и после второго. Намеки на моменты у гостей были, но после счета 2:1 реальных (хотя бы) шансов отличиться подопечные Франка не нашли. Только еще раз выручил Флэккен. Если бы не он, то отрыв в счете был бы не в один мяч сегодня (девять сейвов на его счету).

Ярмолюк получил свои 15 минут + компенсированное время. Однажды пробил выше ворот. Но больше играл на прессинге и отборе мяча. Его команда не контролировала игру.

Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" теперь десятый. Брентфорд переместился на 12 позицию. Далее в МЮ – вылет в Стамбул на матч ЛЕ против "Фенербахче", "пчелы" будут отдыхать до следующей субботы.

"Манчестер Юнайтед" – "Брентфорд" 2:1

Голы: Гарначо 47, Хойлун 62 – Пиннок 45+5

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, де Лигт, Эванс (Линделоф 89), Л. Мартинес – Каземиро (Угарте 88), Эриксен – Гарначо (Мазрауи 90+1), Фернандеш, Рашфорд – Хойлун (Зиркзе 74)

Брентфорд: Флэккен – ван ден Берг (Рерслев Расмуссен 87), Коллинз, Пиннок, Аер – Янельт (Ярмолюк 75), Нергор, Дамсгор – Мбемо, Льюис-Поттер (Висса 66) ​​– Шаде (Карвалью 74)

Предупреждения: Эванс 45+6, тен Хаг 45+6 (за пределами поля), Далот – Нергор 55, Аер 73