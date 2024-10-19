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Ливерпуль – Челси: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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Getty Images / Global Images Ukraine
20 октября в рамках восьмого тура АПЛ 2024/25 "Ливерпуль" дома будет встречаться с "Челси".
Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.
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В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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