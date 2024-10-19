Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саутгемптон установил клубный антирекорд в АПЛ
Серия продолжается
Getty Images/Global Images Ukraine
"Саутгемптон" установил клубный антирекорд в АПЛ. Поражение "Лестеру" (2:3) стало 21 матчем без побед для "Саутгемптона".
По сообщениям BBC Sport, это их самая длинная безвыиграшная серия в истории высшего дивизиона.
В матче против "Лестера", "святые" в первом тайме нанесли 4 удара в створ и вели со счётом 2:0. Но во втором тайме "Лестер" "откамбечился", забив 3 гола.
Сейчас "Саутгемптон" занимает последнее 20 место в АПЛ, набрав одно очко в матче против "Ипсвич Тауна".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сельта - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- УПЛ. Оболонь – Динамо 1:5. Размялись перед Ромой
- Оболонь - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн