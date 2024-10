АПЛ. Борнмут – Арсенал 2:0. Вишни вместе с Забарным наносят канонирам первое поражение в сезоне

Интригующий матч для всех украинских болельщиков, которые хотели увидеть противостояние Забарного и Зинченко. Если первого в стартовом составе все ожидали, там он и появился, то по поводу второго были сомнения, окажется ли он хотя бы на скамейке запасных, учитывая долгое отсутствие из-за травмы. Однако Александр все же оказался в заявке на игру и был на скамейке запасных.

Предматчевые ожидания понятны: претенденты на чемпионство приехали в гости к середняку чемпионата Англии. И эта задача выглядела не такой уж и сложной, если не учитывать двух вещей: "вишни" играют дома, где обычно показывают гораздо более сильную игру, а также Букайо Сака и Мартин Эдегор, точнее их отсутствие в составе „канониров“. Впервые после перехода норвежца в лондонский клуб в стартовом составе на матч АПЛ не было ни одного, ни другого. Оба травмированы.

Это вынудило Артету выпустить на правый фланг атаки Рахима Стерлинга, то есть на неродной для него фланг, на котором он иногда показывал неплохие выступления как за "Челси", так и за "Манчестер Сити", но скорее в качестве исключения, чем правила. Так было и сегодня, по крайней мере за то ограниченное время, которое он получил.

Достаточно осторожно начали команды. Бросилось в глаза, насколько внимательно действуют игроки команды Ираолы против своих визави. Например, Илья Забарный плотно играл с Гаверцом и полностью закрывал немца, эта дуэль точно за ним. "Арсенал" был медленным в своим наступлениях и делал ставку больше на стандарты, тем более, что именно стандарты принесли им столько побед в последние месяцы.

Возможно, со временем они бы нашли ключ к воротам Кепы и нашли варианты для использования сильных сторон того же Стерлинга, если бы не момент в середине первого тайма. Неосторожная передача от Троссара на свою половину поля выводила на свидание с голкипером Эванилсона. Салиба решил реагировать сразу и пошел на фол, который арбитр расценил как "последней надежды", поэтому после просмотра ВАР удалил француза. К слову, теперь он пропустит матч против "Ливерпуля" на следующей неделе. Вместо Стерлинга вышел Кивиор и защитников стало снова 4.

После этого акценты сместились ближе к воротам "канониров". Не то, чтобы "Борнмут" как-то летел в невероятные атаки, но теперь мяч был больше у них и именно хозяева владели инициативой. До реально опасных моментов дошло только во втором тайме, в начале выводить свою команду вперед мог Семеньо, который оказался на отличной позиции для удара, впрочем мяч свалился ему с ноги перед ударом, поэтому полетел выше ворот.

Первый удар в створ ворот от гостей состоялся на 69-й минуте после ошибки от Кепы, который в простой ситуации отдал пас на соперника. В итоге Мартинелли вывели на ударную позицию, но с ударом бразильца Аррисабалага справился и исправился за собственную ошибку.

И уже через несколько мгновений "вишни" вышли вперед после стандарта. "Арсенал" его же оружием, так сказать. Разыграли низом угловой, последовал прострел, который подправил в центре Клюйверт точно под удар Райана Кристи, забившего свой первый гол в АПЛ за 2 года. Красиво и очень стильно получилось, Артете и его команде нужно было реагировать, несмотря на то, что они были в меньшинстве.

Впрочем на какую-то реакцию у гостей не было сил и возможностей. Минус лидеры в старте, минус еще один лидер по ходу матча и игра в меньшинстве. "Борнмут" продолжил давить и забил второй. Ошибка от Кивиора, который отдавал передачу на Райю, круглого перехватил Эванилсон, против которого сфолил вратарь лондонцев. Пенальти, которое уверенно реализовал Джастин Клюйверт. 2:0 — логично и справедливо.

Благодаря этой победе команда Андони Ираолы поднимается на 10-ю строчку, а "канониры" остаются на 3-м месте. Неплохой удар по амбициям, но со всеми может случиться. Александра Зинченко на поле мы так и не увидели, зато какой матч в обороне провел Забарный. Круто.

I wanna dance with Zabarnyi, I wanna feel heat with Zabarnyi, with Zabarnyi who loves me!

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Виталити" (Борнмут)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Борнмут" — "Арсенал" 2:0

Голы: Кристи (70), Клюйверт (79, с пенальти)

"Борнмут": Кепа — Араухо (Смит, 46), Забарный, Сенеси, Керкез — Скотт (Кристи, 63), Кук — Уаттара (Синистерра, 63), Тавернье (Клюйверт, 63), Семеньо — Эванилсон (Унал, 82)

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Калафиори — Райс, Партей, Мерино (Нванери, 81) — Стерлинг (Кивиор, 37/Жезус, 81), Гаверц, Троссар (Мартинелли, 64)

Предупреждения: Семеньо (63) — Уайт (68)

Удаление: Салиба (30)