Ливерпуль – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В последнем туре мерсисайдцы успешно закрепились на первой строчке чемпионата Англии, хотя и выглядели изрядно уставшими. Не сыграет ли эта усталость против них в следующей игре?

Арне Слот точно не готов принимать усталость как причину для того, чтобы не одерживать победу. Приезд "Челси" их точно не пугает, это лучшая оборона лиги и она знает, как останавливать соперника.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 20 октября.

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