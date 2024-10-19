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Ливерпуль – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
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В последнем туре мерсисайдцы успешно закрепились на первой строчке чемпионата Англии, хотя и выглядели изрядно уставшими. Не сыграет ли эта усталость против них в следующей игре?
Арне Слот точно не готов принимать усталость как причину для того, чтобы не одерживать победу. Приезд "Челси" их точно не пугает, это лучшая оборона лиги и она знает, как останавливать соперника.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 20 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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