Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Второе большое испытание для Энцо Марески
Getty Images / Global Images Ukraine
Уже в первом туре этого сезона «Челси» у себя дома принимал "Манчестер Сити" и уступил со счетом 2:0. После этого было немало матчей против номинально более слабых соперников и там все было в порядке.
Теперь "синим" нужно пройти еще одно испытание топ-клубом. Первое было провалено, теперь шанс для реабилитации.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 20 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Английская Премьер-лига. 8-й тур.
20 октября. 18:30. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Лидерство Динамо, триумфальное возвращение Миколенко, победа Забарного над Арсеналом Зинченко и хет-трик Кейна. Главные новости за 19 октября
- Для сенсации не хватило Аспаса. Сельта — Реал Мадрид 1:2. Видео голов и обзор матча
- Осимхен повторил легендарный гол Кобина. ВИДЕО
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции