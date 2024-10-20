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Ливерпуль – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Второе большое испытание для Энцо Марески

Ливерпуль – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Уже в первом туре этого сезона «Челси» у себя дома принимал "Манчестер Сити" и уступил со счетом 2:0. После этого было немало матчей против номинально более слабых соперников и там все было в порядке.

Теперь "синим" нужно пройти еще одно испытание топ-клубом. Первое было провалено, теперь шанс для реабилитации.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 20 октября.

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Английская Премьер-лига. 8-й тур.

20 октября. 18:30. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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