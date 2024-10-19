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Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Могут ли "волки" вылезти со дна?

Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Последняя команда этого сезона Премьер-лиги прямо сейчас. Достаточно неожиданно, что "Вулверхэмптон" получил такой статус на старте сезона. Но команда Гари О'Нила в откровенном кризисе. Кажется, что следующий матч никак не улучшит настроение болельщикам, ведь играть придется против действующего чемпиона. Но "волки" все же попытаются.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 20 октября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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