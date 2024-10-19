Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Последняя команда этого сезона Премьер-лиги прямо сейчас. Достаточно неожиданно, что "Вулверхэмптон" получил такой статус на старте сезона. Но команда Гари О'Нила в откровенном кризисе. Кажется, что следующий матч никак не улучшит настроение болельщикам, ведь играть придется против действующего чемпиона. Но "волки" все же попытаются.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 20 октября.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити" Смотреть трансляцию

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