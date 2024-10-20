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Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Гвардиола в погоне за "Ливерпулем"

Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Несмотря на потери ключевых футболистов, Пеп Гвардиола все еще настроен исключительно на победу в каждом матче и поднятие очередного титула над головой. Сейчас они отстают от лидеров на один балл.

С такими амбициями нельзя позволять себе потерю очков против "Вулверхэмптона". Интересно, придумал ли что-то испанский специалист во время международного перерыва. Имеется в виду как именно играть без Родри и как компенсировать его потерю.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 20 октября.

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Английская Премьер-лига. 8-й тур.

20 октября. 16:00. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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