Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Несмотря на потери ключевых футболистов, Пеп Гвардиола все еще настроен исключительно на победу в каждом матче и поднятие очередного титула над головой. Сейчас они отстают от лидеров на один балл.

С такими амбициями нельзя позволять себе потерю очков против "Вулверхэмптона". Интересно, придумал ли что-то испанский специалист во время международного перерыва. Имеется в виду как именно играть без Родри и как компенсировать его потерю.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 20 октября.

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Английская Премьер-лига. 8-й тур.

20 октября. 16:00. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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