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Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Гвардиола в погоне за "Ливерпулем"
Getty Images / Global Images Ukraine
Несмотря на потери ключевых футболистов, Пеп Гвардиола все еще настроен исключительно на победу в каждом матче и поднятие очередного титула над головой. Сейчас они отстают от лидеров на один балл.
С такими амбициями нельзя позволять себе потерю очков против "Вулверхэмптона". Интересно, придумал ли что-то испанский специалист во время международного перерыва. Имеется в виду как именно играть без Родри и как компенсировать его потерю.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 20 октября.
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Английская Премьер-лига. 8-й тур.
20 октября. 16:00. Вулверхэмптон. "Молинью"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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